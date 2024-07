Burgfest Partylaune lockte auf die Siersburg

Unzählige Menschen tummelten sich vor Kurzem auf dem Burgplateau der Siersburg, denn zum wiederholten Mal fand dort das beliebte Burgfest statt. Das gute Wetter versetzte zahllose Menschen in Feierlaune und nicht zuletzt die Beleuchtung der Burg und des Platzes am Abend sorgten für eine stimmungsgeladene Atmosphäre. Das Fest wird von der Christlichen Arbeiterjugend ausgerichtet – einem Verein mit besonders vielen jugendlichen Mitgliedern. Gegen einen Preis von zwölf Euro konnten 16-Jährige von 18 bis 24 Uhr auf dem Gelände bleiben, Erwachsene sogar bis 3 Uhr. „Wir unterstützen den Verein schon lange“, sagte Julia Resch von Service-Auto-Garage. Wie in den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen auch an diesem Tag selbst einen Stand auf dem Gelände aufgebaut. Hier konnten Besucherinnen und Besucher selbst Taschen und T-Shirts mit Farbe besprayen. Damit wolle das Unternehmen etwas Abwechslung ins Fest bringen. „Beide unserer Chefs waren früher Mitglieder in der Christlichen Arbeiterjugend, daher war die Verbindung schon immer da.“