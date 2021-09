Saarlouis : Sechs neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Eine Impfung ist der beste Schutz gegen Corona, sagen Ärzte. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Freitag sechs neu Corona-Fälle gemeldet. Drei Fälle wurden in Dillingen gezählt, zwei in Schwalbach und einer in Überherrn. Damit erhöhte sich die Zahl der bestätigten Fälle auf 9746. Aktiv infiziert sind 179 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei:44,31