Neuer Ausbildungsjahrgang : Start in ein neues Leben bei der VVB

Saarlouis Während ihrer Ausbildung können die Auszubildenden Erfahrungen vor Ort in den Filialen sammeln.

Sechs junge Menschen aus der Region verstärken seit Anfang August das Team der Vereinigten Volksbank (VVB). Als Ausbildungsbetrieb eröffnet die VVB derzeit 16 Nachwuchstalenten eine berufliche Perspektive – und das nicht nur im klassischen Zweig als Bankkaufmann/-kauffrau (M/W/D), sondern auch in Form eines dualen Studiums sowie in den Bereichen Dialogmarketing und Immobilien, wie die Vereinigte Volksbank mitteitl.

Begrüßt wurden die Youngstars von Vorstandsmitglied Andreas Heinz und Ausbildungsleiterin Melanie Jäger, die es sich trotz erschwerter Corona-Bedingungen nicht haben nehmen lassen, die „Neubanker“ persönlich willkommen zu heißen und ihre ersten Schritte in die zweieinhalbjährigen Ausbildung zu begleiten. „Wir sind von hier. Unsere Ausbildung ist von hier. Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder sechs talentierte und engagierte junge Menschen für unser Haus begeistern konnten“, berichtet Andreas Heinz.

Während ihrer Ausbildung dürfen die Auszubildenden nicht nur wichtige praktische Erfahrungen vor Ort in den Filialen sammeln, sondern können die vielfältigen Facetten des Berufsbildes auch in den internen Abteilungen kennenlernen. Abgerundet wird das Ausbildungskonzept durch einen qualitativ hochwertigen inner- und überbetrieblichen Unterricht sowie entsprechende Trainings und Coachings, die intensiv auf die späteren Tätigkeiten vorbereiten. „Uns ist es wichtig, nicht nur ein umfangreiches Fachwissen zu vermitteln, sondern darüber hinaus auch wichtige soziale Kompetenzen. Deshalb suchen wir keine Stereotypen, sondern individuelle Charaktere, die Spaß daran haben, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten“, erklärt Melanie Jäger, die als Ausbildungsleiterin besonders nah an ihren Schützlingen dran ist.