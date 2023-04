Saarlouis Christoph 16 im Einsatz

Schwerer Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Henry-Ford-Straße in Saarlouis. Beim Verlassen des Parkplatzes kollidierte ein Pkw-Fahrer mit einem Fernlastzug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Unfallfahrzeug in die gegenüberliegenden Leitplanken geschleudert. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr auf Anweisung des Notarztes Patienten schonend aus seinem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Neben mehreren Polizeikommandos waren auch Rettungshubschrauber Christoph 16, der DRK-Rettungsdienst, die Werkfeuerwehr von Ford sowie die Feuerwehr Saarlouis mit den Löschbezirken Ost und Innenstadt im Einsatz. Die Henry-Ford-Straße war infolge des Unfalls und der umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Rup/ Foto: Rolf Ruppenthal