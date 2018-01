Schwarzgrün ist sich einig im Saarlouiser Rat. Diesmal im Brief an den (übrigens mehrheitlich von den Saarlouisern gewählten) neuen OB Peter Demmer. CDU und kurz danach Grüne bieten ihm konstruktive Zusammenarbeit an. Allerdings beide nicht, ohne auf ihre Macht hinzuweisen. Motto: „Unser Politikknopf ist größer.“ Zweimal voll daneben macht es nicht besser. ⇥Mathias Winters