Musikfreunde Hülzweiler : Brillantes Konzert der Musikfreunde

Hülzweiler 400 Zuhörerinnen und Zuhörer hörten das Weihnachtskonzert der Musikfreunde Hülzweiler im Kulturhaus.

Eine Alternative zu Braten, Plätzchen und Dauerfernsehen war das Weihnachtskonzert der Musikfreunde Hülzweiler. Am Mittwochabend unterhielten sie im dämmrigen Licht des Kulturhauses um die 400 Zuhörer mit von der Natur inspirierten Werken. Gleich zu Beginn war dem Jugendorchester bei „Ain’t no mountain high enough“ kein Berg zu hoch. Unter der Leitung von Laura Rupp reisten die 17 Instrumentalisten anschließend durch das Musical „La La Land“, das im Raum Los Angeles spielt.

Zu klangvollen Ausflügen in Natur und Landschaften betrat das Große Orchester die Bühne. Im Hintergrund wurde jedes Stück mit einem stimmungsvollen Bild sowie dem Titel auf die Leinwand gebracht. Vorn am Bühnenrand stand Dirigent Kevin Naßhan. Vielen ist Naßhan als Schlagzeuger bekannt, beheimatet im Jazz. Am Mittwochabend führte er das Orchester und Zuhörer souverän durch das landschaftlich reizvolle Ammerland westlich von Bremen.