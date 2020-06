Kostenpflichtiger Inhalt: Freibäder im Kreis Saarlouis : Startschuss für eine ganz andere Saison

Ab ins kühle Nass – vielerorts öffnen bald wieder Freibäder im Kreis. Doch in diesem Jahr ist einiges anders als sonst. Foto: dpa/Bernd Thissen

Kreis Saarlouis Ab 8. Juni können Freibäder im Saarland wieder öffnen – vorausgesetzt, es werden entsprechenden Auflagen eingehalten. Das ist seit Freitag klar. Die Verantwortlichen agieren unterschiedlich.

Die Corona-Pandemie hat die üblichen Pläne für die Freibäder im Kreis über den Haufen geworfen, stattdessen herrschte viel Verunsicherung (die SZ berichtete). Am vergangenen Freitag wurde nun eine neue Corona-Verordnung des Landes veröffentlicht. Sie erlaubt, dass Freibäder, Strandbäder, Thermen und Hallenbäder „unter Beachtung von infektionsschutzrechtlichen Auflagen der Ortspolizeibehörden insbesondere zur Sicherstellung von Mindestabständen und zur Begrenzung der Besucherzahl sowie unter Beachtung besonderer Hygiene- und Schutzvorkehrungen“ ab dem 8. Juni geöffnet werden können. Wir haben im Landkreis Saarlouis nachgefragt, wie der aktuelle Stand der Dinge ist.

Das Saarlouiser Freibad auf dem Steinrausch soll nach jetzigem Stand am 15. Juni wieder öffnen. Die genauen Modalitäten befanden sich am Donnerstag noch in der Abstimmung. Das Freibad in Dillingen möchte Mitte Juni für Badegäste öffnen. Die Stadtverwaltung, so steht es in einer Mitteilung, hat ein Konzept zur Umsetzung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet. Demnach soll es verschiedene Zeitfenster für den Badbesuch geben und die Begrenzung der Besucherzahlen auf zunächst 500 soll per Online-Kartenverkauf gesteuert werden.

Um möglichst vielen Menschen den Badespaß zu ermöglichen, werden zwei Zeitzonen von 11 bis 15 Uhr und von 16 bis 20 Uhr eingerichtet. Zwischenzeitlich soll das Bad zur Reinigung und Desinfektion je für eine Stunde geschlossen werden. Frühschwimmer können laut Mitteilung morgens von 8 bis 10 Uhr ins Bad und zahlen einen ermäßigten Eintrittspreis von drei Euro. Frühschwimmer zahlen ihren Eintritt an der Kasse.

Nach Angaben der Stadt wird auch bei den Schwimmbereichen auf eine Maximalbelegung geachtet. Das Schwimmerbecken wird durch Seile in Bahnen geteilt. Die Sprunganlagen des Springerbeckens und die Rutsche bleiben vorerst gesperrt. Über die Öffnung des Kinderplanschbeckens wird noch entschieden. Das Bistro soll unter den Gastronomie-Auflagen offen sein. Generell gelten im Bad die Abstandsregeln. Vor Betreten des Schwimmbades müssen die Besucher ihre Hände desinfizieren.

Das Parkbad in Wadgassen wird nach Auskunft der Gemeinde voraussichtlich am 22. Juni starten. Die Verhaltensregeln werden noch konzipiert.

Das Freibad Ensdorf ist voraussichtlich ab Mittwoch, 1. Juli, wieder für Badegäste offen. „Wir säubern momentan noch die Becken mit Hochdruckreinigern“, sagt David Wendel, Betriebsleiter des Freibades. „Mitte nächster Woche wollen wir mit dem Befüllen der Becken beginnen. Es dauert dann etwa zehn Tage, bis die Becken voll sind“, erklärt Wendel.

Für das Schwalbacher Freibad sind am Mittwochabend die Würfel gefallen. Zugunsten der Freibadfreunde: „Wir öffnen das Bad vom 1. Juli bis zum 16. August“, informiert Bürgermeister Hans-Joachim Neumeyer auf SZ-Nachfrage. Dieser voraussichtliche Zeitraum entspreche „grob“ den Sommerferien – diese beginnen am Montag, 6. Juli, und enden am Freitag, 14. August.

Das ist ihm zufolge das Ergebnis einer nichtöffentlichen Sondersitzung des Ausschusses für Eigenbetriebe Hallenfreibad und Veranstaltungshallen, die am Mittwochabend direkt vor Ort, im Bad, stattfand. Der Beschluss sei einstimmig gefallen und er, der Bürgermeister, sei ermächtigt worden, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, berichtet Neumeyer. Den formalen Ratsbeschluss soll es am 2. Juli geben. Man habe am Mittwoch auch vereinbart, dass nach drei Wochen vom Ferienausschuss eine Zwischenbilanz gezogen werde, um gegebenfalls nachzujustieren, was die Öffnungsdauer angehe – ob man beispielsweise doch früher schließen müsse oder länger öffnen könne.

Noch am Donnerstag vergangener Woche war bei der Gemeinderatssitzung entschieden worden, den kurzfristig dazugekommenen Punkt „Freibadsaison 2020“ erstmal noch nicht auf die Tagesordnung zu nehmen. Unter anderem wollte man die Entscheidung des Landes abwarten und brauchte noch Beratungsbedarf (die SZ berichtete).

Nun, nach dem Treffen des Ausschusses, stehen die Eckpunkte, wie Neumeyer erklärt. Demnach wird in Zeiten der Corona-Pandemie natürlich alles etwas anders sein. Aufgrund der Gegebenheiten des „schmucken, kleinen Familienbades“ mit einer Wasserfläche von zusammen 500 Quadratmetern (zwei Becken) können ihm zufolge nur 80 Menschen gleichzeitig auf dem Gelände sein. Und das jeweils nur für eine begrenzte Zeit: „Wir planen am Tag vier Intervalle à zwei Stunden.“ Dazwischen werde jeweils gereinigt und desinfiziert. Maximal könnten also pro Tag theoretisch 320 Menschen das Schwalbacher Bad besuchen.

Auch das Bezahlen soll anders laufen als sonst, nämlich über Online-Ticketing mit einem elektronischen Bezahlsystem. Es gelten nur zwei Preiskategorien. Und auch auf dem Gelände selbst gibt es Veränderungen, neben den Hygieneanforderungen für Personal und Gäste: „Es wird nur der Schwimmbetrieb möglich sein, Sprungturm, Rutsche und Planschbecken sind gesperrt.“

„Ich bin froh, dass alle die Entscheidung mittragen“, sagt Neumeyer. Das Ausschusstreffen sei „sehr konstruktiv“ gewesen. Nähere Infos zu den Zeiten, Verhaltensregeln und Co. will die Verwaltung rechtzeitig bekannt geben.

Die Gemeinde biete mit der Öffnung ihren Bürgern die Möglichkeit der Freizeitgestaltung im Bad, sagt Neumeyer. Wahrscheinlich gebe es angesichts der Einschränkungen „nicht das große Badevergnügen“ und kein „lockeres Planschen“. Aber dennoch findet der Schwalbacher Verwaltungschef das Ganze positiv: „Das ist besser als nichts“.

Das Freibad Überherrn soll in der ersten Julihälfte für Badegäste öffnen. „Die Vorbereitungen laufen bereits“, sagt Gemeindesprecher Max Karbach und erklärt: „Ein Hygienekonzept wurde schon erarbeitet.“ Am 16. Juni möchte der gemeindliche Werksausschuss tagen. Ende Juni soll dann laut Karbach der Gemeinderat über die Schwimmbadöffnung abstimmen.

Laut Jutta Dick, Vorsitzender des Fördervereins Wallerfangen, ist der genaue Zeitpunkt der Öffnung des Freibad Wallerfangen noch nicht geklärt. Die Vorbereitungen liefen bereits. Sicher ist für Dick: „Es wird eine Badesaison mit Einschränkungen werden.“

Ob das Freibad in der Gemeinde Saarwellingen in diesem Jahr für Badegäste öffnet, ist laut einer Verantwortlichen der Gemeinde noch unklar. Großes Interesse bestehe aber, da sich viele Menschen bei der Gemeinde nach der Öffnung des Bades erkundigten.