später lesen Wanderung Wandern und feiern mit dem Saarwald-Verein Teilen

Twittern







Der Saarwald-Verein (SWV) Schwalbach wandert am Mittwoch, 7. März, vom Naturschutzgebiet Kallenborn in Obersalbach über den Katzenwald in Saarwellingen, vorbei an der Mariengrotte in Reisbach, zurück zum Ausgangspunkt nach Obersalbach. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Gemeindesaalbau. Informationen zur Wanderung bei Inge Lang unter Telefon (0 68 34) 5 37 75.