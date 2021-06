Vorstandswahlen am Freitag in Hülzweiler : Uwe A. Kammer bleibt Chef der Freien Wähler

Vorstandswahlen am Freitag in Hülzweiler

Hülzweiler Aufruf zur Geschlossenheit: Landesparteitag der Freien Wähler Saar ging in Hülzweiler über die Bühne.

Beim Landesparteitag der Freien Wähler Saarland in Hülzweiler wurde am Freitag der Landesvorsitzende Uwe Andreas Kammer erneut in seinem Amt bestätigt. Ebenfalls wurden in den Vorstand gewählt: als stellvertretende Vorsitzende Axel Kammerer (Kreistagsmitglied Saarpfalz-Kreis) und Hans Georg Abel (zweiter Beigeordneter der Gemeinde Schwalbach), als Schatzmeister Clemens Werle (Mitglied im Gemeinderat Freisen), als Schriftführerin Verena Lehnert (Schwalbach) sowie als Beisitzer Bernd Schlachter (Wahlkreis Saarbrücken, Mitglied im Stadtrat Sulzbach), Roman Maurer (Wahlkreis Neunkirchen, Kreistagsmitglied im Landkreis St. Wendel) und Klaus Hoffmann (Wahlkreis Saarlouis, Mitglied im Gemeinderat Wallerfangen)