Unfallflucht in Schwalbach : Wer hat was beobachtet?

Schwalbach Der Fahrer eines weißen Lieferwagens ist nach mehreren Kollisionen abgehauen. Wer hat was gesehen?

Wie die Polizei mitteilt, hat am Samstag gegen 12.05 Uhr, ein weißer Lieferwagen in der Einfahrt des Anwesens Im Linnengarten 1 A in Schwalbach gewendet. Dabei stieß er mit dem Transporter gegen die Vorgartenmauer. Bei der einmaligen Kollision blieb es jedoch nicht. Er berührte bei dem Wendemanöver weitere Teile der Mauer. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerkannt. Hinweise an die Polizei Saarlouis unter Telefon (0 68 31) 90 10.