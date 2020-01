Zeugen gesucht : Wer hat Hinweise zu Elmer Unfallfahrer?

Die Polizei such Zeugen eines Unfalls in Elm (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Elm Die Polizei in Saarlouis bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht am Montagabend in Elm.

Wie die Beamten berichten, ereignete sich das Ganze gegen 19.30 Uhr. Demnach kam der Fahrer eines weißen Skoda in der Bachtalstraße Richtung Bous in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug. In der Folge kollidiert der Skoda mit zwei weiteren am linken Fahrbahnrand geparkten Autos. Er fuhr danach einfach weiter. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verkehrsunfallflucht ein.