Unfall : Erst platzte der Motor, dann rollte der Laster weg

Durch den geplatzten Motor des Kleinlasters trat auch Öl aus. Die Feuerwehr musste dieses abbinden. Foto: BeckerBredel

Schwalbach Schwerer Unfall am Mittwoch in Elm. Ein Kleinlaster eines Entsorgungsunternehmens aus Föhren hatte eine Pumpe für ein Toilettenhäuschen geladen und war gegen 11 Uhr in der Mozartstraße unterwegs, als plötzlich der Motor des Mercedes Sprinters platzte.

Er forderte einen Kollegen an, und zusammen versuchten sie den Sprinter auf der abschüssigen Straße auf den Fahrzeuganhänger einer Mercedes-X-Klasse zu laden. Dabei, so ein Polizeibeamter, wurde zu früh eine Bremse gelöst. Der Sprinter rollte los und der 44-jährige Arbeiter lief dem Kleinlaster hinterher. Dabei stürzte der Mann und es wurde vermutet, dass er eingeklemmt wurde. Ein Anwohner beobachtete den Vorfall und wählte den Notruf. Rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Schwalbach, Elm und Bous rückten zur Unfallstelle aus, ebenso ein Rettungswagen der DRK-Rettungswache aus Völklingen. Als die Helfer eintrafen, stellte sich laut Polizei heraus, dass niemand eingeklemmt war, sondern sich der 44-Jährige am Knie verletzt hatte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.