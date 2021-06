Anschlagserie auf Kommunikationseinrichtungen geht weiter : Unbekannte beschädigen Umspannwerk in Hülzweiler

Hülzweiler Die Anschlagserie auf Kommunikationseinrichtungen geht weiter: Die Polizei registrierte in der Nacht zu Dienstag einen Anschlag auf ein Umspannwerk in Hülzweiler, wie Falk Hasenberg, Sprecher des Landespolizeipräsidiums, auf SZ-Anfrage mitteilt.

Nach den Anschlägen auf Mobilfunk-Sendemasten in Schwarzenholz, Hülzweiler und auf der Bergehalde in Ensdorf hat es drei Brandstiftungen auf insgesamt drei Internet-Verteilerkästen in Hülzweiler gegeben (wir berichteten). Der oder die bislang unbekannten Täter, die bereits enorme Sachschäden verursacht haben, setzten in Hülzweiler in der Adenauer Straße, der Laurentiusstraße und in der Saarwellinger Straße Verteilerkästen in Brand. Diesmal suchten sie sich das Umspannwerk als Ziel.