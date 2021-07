Umwelt-Projekt an Schwalbacher Schule : Wenn der Gemüseacker zum Klassenraum wird

Schwalbach Zwei Stunden pro Woche steht für Schüler aus Schwalbach Feldarbeit auf dem Lehrplan. Doch das stört diese überhaupt nicht.

Vor über vier Jahren startete am Johannes-Gutenberg-Schule in Schwalbach das Projekt „GemüseAckerdemie“. Umweltminister Reinhold Jost und Landrat Patrick Lauer haben die Schule nun besucht, um sich die Fortschritte anzuschauen. Mittlerweile hat sich dort ein Gemüseacker als fester Lernort auf dem Schulgelände etabliert und wird über innovative Bildungsmaterialien in den Unterricht eingebunden. Bis zu 30 Gemüsearten bauen die Schülerinnen und Schüler innerhalb eines Kalenderjahres an.

„Die Kinder nehmen in der fünften Klasse an diesem Projekt teil. Wöchentlich lernen die Kinder in diesem Schuljahr zwei Stunden pro Woche die Praxis und Theorie diesbezüglich kennen“, erzählt Lehrerin Barbara Johannis. Zirka 100 Quadratmeter Fläche werden genutzt, um selbst anzupflanzen und zu ernten. Rund 100 Schüler sind auf der Fläche, zu unterschiedlichen Schulstunden tätig. „Die Ernte wird in der Schule selbst gekocht, an Lehrer oder an das Restaurant Burg Kerpen in Illingen verkauft. Der Erlös wird dann erneut in das Projekt investiert“, sagt die Lehrerin.