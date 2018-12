Der Turnverein Griesborn und das Jugendbüro Schwalbach laden für Freitag, 28. Dezember, zum Spiel-, Turn- und Tobetag in die Jahnsporthalle in Schwalbach ein. Die Pforten zum „größten Spielzimmer im Kreis Saarlouis“ öffnen sich um 14 Uhr. Bis 18 Uhr können sich Kinder von fünf bis 13 Jahren auf einer Fläche von rund 850 Quadratmetern an Stufenbarren, Recks, Schwebebalken, Sprungkästen und -böcken, Trampolinen, Klettergerüsten, Hindernisparcours, Slackline und einer Hüpfburg austoben.

An all diesen Stationen bietet das Trainerteam des TV Griesborn Hilfestellung und achtet darauf, dass sich die Kinder nicht verletzen. Im hinteren Hallendrittel wird unter der Leitung von zwei erfahrenen Trainern im Wechsel Fußball und Basketball gespielt. Zu jeder vollen Stunde finden Gemeinschaftstänze oder Vorführungen statt.

Für Essen und Getränke sorgen Edeka Berghoff sowie die Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach. Der benachbarte Saalbau ist speziell für Eltern mit Kleinkindern eingerichtet, außerdem gibt es dort einen Kaffee-und-Kuchen-Verkauf zur Stärkung der Tobe-Kinder.

Eintritt und Verpflegung sind kostenlos. Es darf kein eigenes Essen oder Trinken mitgebracht werden. Kinder unter fünf Jahren können nur in Begleitung der Eltern teilnehmen. Alle Teilnehmer, auch die Eltern, müssen Hallenschuhe mitbringen.