Mit dem Schwalbacher Daniel Mousichidis : Deutsche Nachwuchsturner zahlen Lehrgeld

Das Team des Deutschen Turner-Bundes mit (von links) Alexander Kirchner, Gabriel Eichhorn, Nikita Prohorov, Daniel Mousichidis, Jukka Nissinen und Bryan Wohl. Foto: DTB

Schwalbach Die deutschen Nachwuchsturner traten in Montceau-les-Mines in Frankreich zu einem Länderkampf gegen Frankreich, Großbritannien und die Schweiz an. Mit dabei war auch Daniel Mousichidis vom TV Schwalbach, der für die TG Saar in der Bundesliga an die Geräte geht.

Eine Platzierung auf dem Treppchen war das Ziel der U 17-Mannschaft um Mousichidis, Gabriel Eichhorn, Jukka Nissinen, Nikita Prohorov, Alexander Kirchner und Bryan Wohl. Doch am Ende reichte es für die jüngste Mannschaft im Teilnehmerfeld mit 372,300 Punkten nur für den vierten und letzten Platz. Der Sieg ging an Frankreich (386,000 Punkte) vor Großbritannien (385,650) und der Schweiz (380,800).

„Mit den verletzungsbedingten Ausfällen einiger potentieller Turner war uns im Vorfeld klar, dass es schwer wird, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dennoch unterliefen uns nach passablem Start an den ersten vier Geräten zum Abschluss am Boden und Pauschenpferd deutlich zu viele Stabilitätsfehler, die den großen Rückstand zu den anderen drei Nationen begründen. Es gibt viel zu tun bis zum Europäischen Olympischen Jugendfestival im März und zur Jugend-Europameisterschaft im August“, bilanzierte Nachwuchs-Bundestrainer Jens Milbradt.