später lesen Vereinsprogramm Treff 81 lädt zur Gymnastik ein Teilen

Twittern







Der Treff 81 Schwalbach, Verein für Behinderte und Nichtbehinderte, lädt für Montag, 3. September, zur Gymnastik ein. Los geht es um 9.45 Uhr in der alten Schulturnhalle in Elm-Sprengen. Theatertreff ist am Freitag, 7. September, um 18 Uhr im Matthias-Kohn-Haus in Hülzweiler.