Projektarbeit : Mal- und Kunstschule verschönert Trafohäuschen

Bürgermeister Hans-Joachim Neumeyer (links) und Gerhard Mellinger/Energiekonzern energis mit den Künstlern der Häuschen Foto: Gemeinde Schwalbach

Schwalbach Nachdem das Trafohäuschen am Spielplatz in der Wilhelm-Röntgen-Straße in Schwalbach bereits durch Schüler und Schülerinnen der Johannes-Gutenberg-Schule verschönert wurde, hat sich nun die Mal- und Kunstschule Schwalbach das Trafohäuschen am Gemeindesaalbau vorgenommen.