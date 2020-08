Tennis : Schwalbacher Zapp qualifiziert sich fürs Weltfinale

Allen Grund zur Freude: Der Oberthaler Nils Alt (links) und Ethan Zapp (rechts) vom TC Schwalbach-Griesborn trumpften in Karlsruhe groß auf. Foto: STB/Franz

Schwalbach Ethan Zapp löst beim deutschen Masters in Karlsruhe das Ticket für den „Champions Bowl“ in Kroatien.

Großer Erfolg für zwei saarländische Nachwuchs-Tennisspieler. Nils Alt vom TC Oberthal und Ethan Zapp vom TC Schwalbach-Griesborn haben am vergangenen Wochenende in Karlsruhe beim deutschen Masters des Champions Bowl für Furore gesorgt. Der Champions Bowl ist eine weltweite Turnierserie für Jugendliche im Alter von neun bis 16 Jahren.

Nils Alt vom TC Oberthal (Jahrgang 2010) und Ethan Zapp vom TC Schwalbach-Griesborn (Jahrgang 2008) hatten sich durch gute Ergebnisse bei Turnieren in den Vorwochen für das deutsche Endturnier qualifiziert. Zapp, in der Altersklasse M 12 an Position drei gesetzt, spielte souverän drei Siege heraus. Erst im Finale musste er sich geschlagen geben – und das äußerst knapp. Gegen Calvin Gnjidic (Neuss) unterlag er im Matchtiebreak (2:6, 6:3, 6:10).