Takewondo : Großer Auftritt auf europäischer Bühne

Lenya Sauer vom Verein Koru Taekwondo. Foto: Koru Taekwondo

Schwalbach/Lebach Lenya Sauer und Lilly Ettelbrück vertreten Deutschland bei Taekwondo-EM in Sarajevo.

Großer Auftritt auf der internationalen Bühne: Die Taekwondo-Kämpferinnen Lenya Sauer aus Schwalbach und Lilly Ettelbrück aus Lebach kämpfen an diesem Wochenende in Sarajevo (Bosnien-Herzegowina) bei den Junioren-Euopameisterschaften um die Medaillen. Beide wurden Ende Oktober von der Deutschen Taek­wondo-Union (DTU) in das 13-köpfige Nationalteam für die EM der Altersklasse U 18 berufen und bereiteten sich seitdem intensiv auf die Titelkämpfe vor – teilweise bei Landes- und Bundestrainer Axel Müller im Westerwald.

Erst Mitte Oktober hatte sich die 17-jährige Sauer vom Verein Koru Taekwondo aus Elm bei den deutschen Meisterschaften in Ochsenhausen den Titel in der Altersklasse U 21 und der Gewichtsklasse bis 46 Kilo gesichert (wir berichteten). Es war der zweite DM-Titel nach 2018, als die Schwalbacherin bei der U 14 triumphierte. Sauer war damals die erste deutsche Meisterin im olympischen Taekwondo aus dem Saarland überhaupt.

Neben Sauer ist mit der 15-jährigen Niedersaubacherin Lilly Ettelbrück vom Taekwondo-Verein Lebach noch eine weitere Sportlerin aus dem Kreis Saarlouis bei der EM dabei. 2018 wurde sie in den Landeskader aufgenommen und wechselte vor einem Jahr an die Eliteschule des Sports, das Gymnasium am Rotenbühl in Saarbrücken.