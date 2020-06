Leserfoto : Turnübungen zwischen den Lilien

Ein schönes neues Naturfoto hat uns Hans-Jürgen Spies zugesendet.

„Hallo SZ-Redaktion in Saarlouis, habe diesmal in den Lilien und nicht in den Rosen einen alten Bekannten wiedergesehen“, schreibt Hans-Jürgen Spies aus Schwalbach zu diesem Foto. Bei seinen Turnübungen tauchte ihm zufolge der gelenkige Zeitgenosse auch bis auf den Grund der Blüten hinab und einiger Blütenstaub blieb an ihm haften. „Als Tarnfarbe, sozusagen.“ Was aber nicht viel nutzte, denn die Kamera entdeckte das fotogene Tierchen trotzdem... red/Foto: Hans-Jürgen Spies