SV Hülzweiler Mit einem Doppelschlag macht Hülzweiler alles klar

Freudetrunken lagen sie sich in den Armen, liefen dann in Richtung ihrer Fans und schmissen sich auf den nassen Rasen, um über zwei, drei Meter Richtung Spielfeldrand zu rutschen: Ausgelassen feierten die Fußballer des SV Hülzweiler am Donnerstag ihren 3:1-Sieg im Entscheidungsspiel zum Aufstieg in die Landesliga. Ganz anders dagegen der Gegner: Enttäuscht saßen einige Spieler des SV Britten-Hausbach auf dem Rasen, andere gingen mit hängenden Köpfen vom Feld.