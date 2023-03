Tanzen Zweitliga-Aufsteiger tanzt auf Platz zwei

Als Aufsteiger hat sich die Formation „Subsequent“ des TV Schwalbach zum Saisonstart der 2. Jazz- und Moderndance-Bundesliga Süd in München auf Platz zwei getanzt. „Eigentlich war unser Saisonziel der Klassenverbleib sowie uns in Sachen Choreographie und Technik zu verbessern“, erzählt Trainerin Ariane Guckelmus, die die Formation mit Patrizia Sanderhoff betreut. Dieses Saisonziel kann schon nach dem ersten Turnier der Saison als erreicht abgehakt werden. „Nach dem unerwarteten Erfolg wollen wir jetzt natürlich unseren Platz auf dem Treppchen verteidigen“, formuliert das Trainer-Team das neue Ziel. Mit einem Platz unter den ersten Drei winkt „Subsequent“ die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft im Juni in Ludwigsburg, an der die 14 besten Teams Deutschlands teilnehmen.