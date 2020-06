Hülzweiler Ihr Herz gehört der Carrera-Bahn und den kleinen Flitzern, von denen sie schon als Kinder träumten: In Hülzweiler dürfen die „Slotracing-Freunde Sandbergring“ endlich wieder gemeinsam auf ihre Piste.

Jeder kennt sie, die kleinen Autos aus Kindertagen, Modelle, die man immer haben wollte: Viele hatten eine Carrerabahn im Wohnzimmer stehen. Immer war sie schnell zu klein. Neue Autos, neue Kurven sollten her. So war das auch bei Berthold Weber aus Hülzweiler. „Mit sechs Jahren bekam ich von meinem Vater eine Carrerabahn zu Weihnachten geschenkt. Ich habe sie geliebt“, erzählt der 60-jährige.

Irgendwann verschwanden die Fahrzeuge und das Thema war für ihn erledigt. Erst als der eigene Sohn sechs Jahre alt wurde, kam das Interesse wieder auf. Es schlummerte wohl doch ganz tief im Männerherz und brach sich Bahn, was man hier durchaus wörtlich nehmen kann: „Ich schenkte meinem Sohn eine Carrerabahn. Der interessierte sich leider gar nicht dafür. Ich hatte mehr Spaß damit als er“, erinnert sich Weber lachend. Er hatte so einen guten Vorwand, sich selbst um die Anschaffung zu kümmern.

Weber erzählt: „Wir trainieren immer unterschiedlich. Die Rennen finden einmal im Monat statt“. An der Bahn und den Fahrzeugen wird wöchentlich geschraubt und im Sommer werde die Bahn vergrößert, so dass sie im Garten befahren werden kann. Mittlerweile befinden sich zwei Bahnen in dem Raum: Eine große Bahn mit vier Spuren, die 35 Meter lang ist, und eine Rallyebahn, die sich über 25 Meter zieht. Die Rallyebahn hängt an der Decke und kann bei Verwendung nach unten gesteuert werden.