Mehr Aufmerksamkeit für ein Tabuthema In Schwalbach gibt es am Wochenende kostenlose Tattoos für Sterneneltern

Sterneneltern — die Kinder dieser Mütter und Väter sind bereits vor oder während der Geburt verstorben. Obwohl viele davon betroffen sind, gelten Fehlgeburten in Deutschland noch immer als großes Tabuthema. Um mehr Aufmerksamkeit auf die Thematik zu lenken und der Trauer ein wenig entgegenzuwirken, veranstaltet das Ehepaar Katja und Michael Schramm aus Schwalbach am Samstag, 25. November, eine Tattoo-Aktion für betroffene Eltern. Sterneneltern können sich an diesem Tag zwischen zehn und 17 Uhr kostenlos im Studio Farbstoff (Hauptstraße 251, in Schwalbach) tätowieren lassen. Bislang sind noch einige Plätze frei. Anmelden kann man sich bis zum 24. November per Whatsapp bei Katja Schramm, Tel. (01 76) 43 20 97 86.