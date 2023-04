Gemeinderat entscheidet über neuen Doppelhaushalt Knapp 7 Millionen Euro Defizit bis Ende 2024: Schwalbacher Haushalt ächzt unter höheren Personalkosten

Investieren wird und muss die Gemeinde Schwalbach aber auch in diesem und kommenden Jahr. Insgesamt knapp 18,5 Millionen Euro plant die Verwaltung für Investitionen in den nächsten beide Jahren ein. Wie in den Jahren zuvor setzt die Gemeinde hier vor allem auf den Bereich Kita-Ausbau und Schulen einen Schwerpunkt. So sind etwa für dieses Jahr rund 4,1 Millionen Euro für den geplanten Kita-Neubau „Pusteblume“ in Hülzweiler angesetzt. Aber auch in die grundhafte Sanierung seiner Straßen, in den sozialen Wohnungsbau oder einen neuen Kunstrasenplatz für das Jahnstadion plant die Gemeinde deutlich zu investieren. Für den Bereich Abwasserbetrieb sind bis Ende 2024 insgesamt rund 4,4 Millionen Euro an Investitionen eingeplant.