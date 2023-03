Für bis zu 23 Lkw „Notfalls auf einen Rechtsstreit ankommen lassen“: Wirbel um Lkw-Parkplatzpläne in Hülzweiler

Sie sind im Saarland nachts mittlerweile kein seltener Anblick mehr: Lkw, die auf den Parkplätzen und Autobahn-Rasthöfen dicht an dicht stehen. Geeignete Stellflächen für Großtransporter sind hier, wie bundesweit, gesuchter denn je. Schätzungsweise über 23 000 Lkw-Stellplätze werden nach offiziellen Angaben zusätzlich in Deutschland benötigt. Der ADAC warnt zudem vor einer „massiven Gefährdung der Verkehrssicherheit“, da viele Lkw-Fahrer wegen fehlender Stellplätze dazu gezwungen wären, ihr Fahrzeug in Ausfahrten von Rastanlagen oder auf dem Standstreifen abzustellen.