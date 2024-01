Gemeinde scheitert mit Widerspruch Droht jetzt eine Klage gegen den geplanten Lkw-Parkplatz in Hülzweiler?

Sie sorgten im Frühjahr 2023 für ordentlich Wirbel in Schwalbach: die Pläne für einen neuen Lkw-Parkplatz im Hülzweiler Gewerbegebiet „Hild I“. Bis zu 23 mietbare Stellplätze will die örtliche Jung-Unternehmensgruppe hier auf der ehemaligen Fläche von Johnson Controls errichten. Anwohnern und Gemeinde sind die Pläne jedoch ein Dorn im Auge. Nachdem es zuletzt ruhig um das Vorhaben geworden war, zeichnet sich jetzt eine neue Entwicklung ab – die unter Umständen sogar in einer juristischen Auseinandersetzung münden könnte.