Außerplanmäßige Mehrkosten : Hallenbad und Gemeindesaal kosten Schwalbach mehr Geld

Weil unter anderem „alte Mineralwolle“ in den Außenwänden des Hallenbades in Schwalbach gefunden wurde, muss die Gemeinde für die Sanierung jetzt tiefer in die Tasche greifen. Foto: Gemeinde Schwalbach

Schwalbach Um gleich zwei größere Bauprojekte, bei denen die Gemeinde Schwalbach zusätzlich in die Tasche greifen muss, geht es unter anderem in der Sitzung des Gemeinderates an diesem Mittwoch. So sollen die Ratsmitglieder über zusätzliche Gelder für die Sanierung des Schwalbacher Hallenbades entscheiden.