Wochenlang auf der Kippe „Se hann et hin kriet“ – traditioneller Rosenmontagszug von Griesborn findet 2024 doch wieder statt

„Se hann et hin kriet“ – der traditionelle Rosenmontagsumzug in Schwalbach-Griesborn findet auch im kommenden Jahr wieder statt. In einer von Ortsvorsteher Bernd Schweitzer straff geführten Besprechung konnten die über 30 Teilnehmer, aus Vereinen und der Bürgerschaft, vom Konzept zur Rettung der Traditionsveranstaltung überzeugt werden, welches Schweitzer zusammen mit dem Vorsitzenden der IG Rosenmontagszug, Peter Wilhelm, zuvor erarbeitet hatte.