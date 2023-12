Jahrelanger Leerstand Geplante Reaktivierung – Schwalbacher Rat entscheidet über Neubaupläne zu altem Rewe-Markt

Im Sommer 2019 war der ehemalige Rewe-Markt in Schwalbach für viele in der Gemeinde überraschend geschlossen worden. Seitdem steht das Gelände am westlichen Rand der Gemeinde leer. Knapp vier Jahre später zeichnet sich derweil wieder Bewegung in der Sache an. Denn seit einiger Zeit gibt es Pläne zur Reaktivierung des leer stehenden Areals.