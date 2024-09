In Schwalbach Teile fielen „beim bloßen Anfassen“ ab – Polizei stoppt schrottreifen Kleintransporter

Am Mittwoch, 4. September 2024, führten Einsatzkräfte der spezialisierten Verkehrsüberwachung in der Hauptstraße in Schwalbach (Landkreis Saarlouis) eine Verkehrskontrolle durch. Dabei überprüften sie einen Kleintransporter der Marke Peugeot Boxer und dessen Fahrer, einen 27-jährigen Mann.