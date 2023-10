Bürgermeisterwahl 2024 Genügend Unterschriften für Bürgermeister-Kandidatur von parteilosen Weber

Noch ist der Kampf um das Bürgermeisteramt in Schwalbach nicht gestartet. Doch bereits jetzt bringen sich die ersten möglichen Amtsnachfolger von Hans-Joachim Neumeyer (CDU), der seinen Posten im kommenden Jahr aus Altersgründen abgibt, in Stellung. So hat der unabhängige und parteilose Markus Weber bereits jetzt genügend Unterstützer gesammelt, um als Kandidat für das Bürgermeisteramt zugelassen zu werden.