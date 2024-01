LEP-Entwurf entzweit Gemeinderat Landespläne entfachen in Schwalbach alten Streit um zusätzliche Gewerbegebiete

Der Entwurf der Landesregierung für den neuen Landesentwicklungsplan (LEP) 2030 hatte zuletzt in vielen saarländischen Kommunen für Kopfschütteln und reichlich Kritik gesorgt. In Schwalbach fachte der LEP-Entwurf in erster Linie aber die Diskussion um eine der strittigsten Erschließungspläne in der jüngeren Geschichte der Gemeinde wieder an: das potenzielle Gewerbegebiet „Hild III“.