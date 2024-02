Grünes Licht für Sanierungskonzept Beschädigte Zuschauertribüne – Wie die Hülzweiler Freilichtbühne wieder fit gemacht werden soll

Schwalbach · Die vor rund 100 Jahren errichtete Freilichtbühne in Hülzweiler zählt zu den größten Theaterbühnen im südwestdeutschen Raum. Doch die Jahre haben vor allem im Zuschauerbereich ihre Spuren hinterlassen. Mit Blick auf die kommende Theatersaison will die Gemeinde den überregional bekannten Ort so schnell wie möglich sanieren.

28.02.2024 , 14:00 Uhr

Link zur Paywall Wie die Jahre an der Freilichtbühne in Hülzweiler genagt haben 14 Bilder Foto: Tom Peterson