Kellerbrand in Wohnhaus : Feuerwehr rettet Mensch aus verqualmten Gebäude

Griesborn 60 Wehrleute rücken wegen eines Brandes in einem Griesborner Wohnhaus aus. Ein Bewohner muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Freitagmittag gegen 13:15 Uhr zu einem Brand in die Bouser Straße in Griesborn aus. Im Keller eines Wohnhauses kam es aus bislang unbekannter Ursache im Bereich eines Elektroherdes zu einem Brand mit sehr starker Rauchentwicklung. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte den Qualm und alarmierte darauf die Feuerwehr. Die Löschbezirke Griesborn und Elm der Freiwilligen Feuerwehr Schwalbach, sowie die Feuerwehr Bous rückten mit insgesamt neun Fahrzeugen und 60 Helfern zur Einsatzstelle an. Einer der Bewohner des Hauses musste von den Einsatzkräften aus dem stark verqualmten Gebäude gerettet werden. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und das Gebäude nach eingeleiteten Belüftungsmaßnahmen wieder an die Besitzer übergeben werden.