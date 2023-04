Fußball-Saarlandliga Schwalbach jubelt, Siersburg kassiert sieben Stück

Aufatmen bei den Saarlandliga-Fußballern des FV Schwalbach: Nach vier Spielen in Folge ohne Sieg gewann der Tabellenzwölfte am Sonntag beim Tabellen-15. FC Rastpfuhl vor etwa 100 Zuschauern mit 3:0 (1:0). Dadurch verschaffte sich der Club etwas Luft im Tabellenkeller. Bei vier Absteigern hat Schwalbach nun elf Punkte Vorsprung vor der roten Linie. Sollte es am Saisonende die maximal möglichen fünf Absteiger geben, wären es allerdings weiterhin nur vier Zähler.