Schwalbach Allround-Talent sorgt für zufriedene Senioren

Sonja Sauter-Klein ist gelernte Konditoreifachverkäuferin mit Weiterbildung zur Verkaufsleiterin. In ihrem Leben hatte sie eigentlich immer mit feinen Lebensmitteln zu tun, ob beispielsweise hinter der Kuchentheke des Saarlouiser Kult-Kaufhauses „Pieper“ oder im Schokoladen-Café „Gubor“ in Wadgassen. Der Quereinstieg in die Hauswirtschaft beim Schwesternverband war keine zufällige Schicksalsfügung, wie die Wahl-Schwalbacherin erzählt: „Ich hatte damals schon länger in der Richtung etwas gesucht, auch bei einem Kindergarten.“ Ausschlaggebend sei für sie vor allem der Wunsch nach Arbeitszeiten gewesen, die sich besser mit einer insgesamt fünfköpfigen Familie vereinen lassen. Ein System mit Schichtwechsel, wie es beispielsweise im Saarlouiser Kaufhaus praktiziert wurde, erwies sich in diesem Zusammenhang eher suboptimal.