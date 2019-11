Ganze Lkw-Ladungen an alten Dachziegeln wurden in der Gemeinde Schwalbach illegal entsorgt. Foto: Hans-Joachim Both

Schwalbach Schon wieder wurde Bauschutt illegal in der Natur entsorgt – diesmal in der Gemeinde Schwalbach.

Worum geht es: Schon wieder ein Bauschuttskandal, diesmal in der Gemeinde Schwalbach. Gleich dreimal wurden ganze Lkw-Ladungen mit insgesamt 25 bis 30 Kubikmetern Bauschutt, genauer gesagt Dachziegeln, in der Natur abgeladen: „Das erste Mal wurden wir am 15. Oktober über die Vorkommnisse unterrichtet – ungefähr neun Kubikmeter Dachziegeln wurden an der Landesstraße 342 zwischen Schwalbach und Schwarzenholz abgeladen.“ Der Ort ist sehr schwer einsehbar, weiß Both, er liegt an einem kleinen Waldparkplatz, ganz in der Nähe der ehemaligen Gaststätte Waldhex: „Wenn man weiß, wo man hinsehen soll und aufmerksam ist, hätte man es zwar sehen können, aber der Ort liegt dennoch versteckt.“ Kaum hatte die Gemeinde den ersten Schutthaufen mithilfe eines Baucontainers entsorgt, lag bereits die nächste Lkw-Ladung an alten Ziegeln an gleicher Stelle: „Das muss ein Bauunternehmer oder ähnliches sein, solche Mengen kann man nur mit einem Lkw transportieren – vielleicht eine Abrissfirma oder sonst was.“