Konzert wird verlegt : „Klassik im Wald“ muss ins Kulturhaus verlegt werden

Hülzweiler Eigentlich sollte das Konzert „Klassik im Wald“ am Freitag auf der Freilichtbühne Hülzweiler stattfinden. Jetzt wird es witterungsbedingt ins Haus für Kultur und Sport in Hülzweiler verlegt. Konzertbeginn ist am Freitag, 12. Juli, um 20.30 Uhr.

