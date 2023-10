Schwalbach Schwalbacher gewinnen Kreisumweltpreis

Den ersten Platz in der Kategorie „Obstwiese“ des jährlich ausgelobten Umweltpreises des Landkreises Saarlouis haben in diesem Jahr Sandra und Luca Wernet aus Schwalbach gewonnen. Ziel des Preises des Landkreises ist es, das Bewusstsein für eine natürliche Umwelt als lebensnotwendige Grundlage unseres Daseins zu fördern. „Ich habe die Ausschreibung gelesen und habe mir gedacht, wir könnten uns mit unserer Streuobstwiese einfach mal an diesem Wettbewerb beteiligen“, erzählte Sandra Wernet zu ihrer Motivation. „Ja, und wir haben uns riesig über den ersten Platz gefreut. Schon länger haben wir daran Gefallen gefunden, Obst zu ernten und natürlich anschließend entsprechend zu verarbeiten“, freute sich die Schwalbacher Familie.