Saarlandmeister auf vier Pfoten gesucht

Der Schäferhundeverein Elm richtet dieses Event auf dem Gelände des FC Elm aus.

An den beiden Tagen messen sich die Deutschen Schäferhunde in den drei Abteilungen und ermitteln so die Hundeführerteams, die sich für die Bundessiegerprüfung vom 21. bis 23. September in Verden/Aller qualifizieren. Die Auslosung der Startreihenfolge findet am Samstag um 7.30 Uhr im Vereinsheim des FC Elm statt. Die Siegerehrung wird voraussichtlich am Sonntag gegen 17 Uhr stattfinden. An beiden Tagen beginnen die Wettkämpfe um 9 Uhr und enden gegen 14, eventuell 15 Uhr.