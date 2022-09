Fußball-Saarlandliga : Schwalbach klettert nach oben, Siersburg bleibt unten

Schwalbachs Luis Tull konnte seinen ersten Saarlandliga-Treffer feiern. Foto: Dominic Baldes

Schwalbach/Siersburg Fußball-Saarlandligist FV Schwalbach hat am Sonntag mit dem 2:1 bei der FSG Ottweiler-Steinbach seinen vierten Sieg in Serie gefeiert. Ebenfalls am Sonntag verlor der FV Siersburg bei Aufsteiger FC Rastpfuhl durch einen Gegentreffer kurz vor Schluss.