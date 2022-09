Handball-Saarlandliga : Sprengen startet mit viel Euphorie und drei Heimspielen

Ausgelassen feierte der TuS Elm-Sprengen vergangene Saison den Meistertitel in der Verbandsliga – und damit früher als gedacht die Rückkehr in die Saarlandliga. Foto: Sascha Bastian Foto: SB-Fotografie

Elm-Sprengen Nach dreieinhalb Jahren feiert der TuS Elm/Sprengen am Sonntag die Rückkehr in die Handball-Saarlandliga. Um 17 Uhr ist der TV Merchweiler zu Gast in der Jahnsporthalle in Schwalbach. Die Ehre, den Verbandsliga-Aufsteiger aufs Feld zu führen, hat Kapitän Frederick Hoffmann.