Informationsabend in Haus für Kultur und Sport Unternehmenssprecher verrät erste Details – Wann der Glasfaserausbau in Schwalbach starten soll

Woanders rollen schon die Bagger – in der Gemeinde Schwalbach ist es auch ein Jahr nach der erfolgreichen Nachfragebündelung in Sachen Glasfaser, bei der sich mehr als 33 Prozent der Haushalte für den schnellen Internetanschluss entschieden hatten, hingegen noch recht ruhig. Doch der Ausbau soll jetzt auch hier bald in die heiße Phase übergehen.