Überraschende Kandidatur GdP-Landeschef verrät erste Details – wie David Maaß Bürgermeister von Schwalbach werden will

Exklusiv | Schwalbach · 2018 wurde er der jüngste Landesvorsitzende in der Geschichte der saarländischen Gewerkschaft der Polizei. Jetzt will David Maaß Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Schwalbach werden. Dort möchte er aber nicht nur das Thema Sicherheit in den Fokus nehmen.

06.06.2023, 09:29 Uhr

Tauscht Gewerkschaftsvorsitz gegen Kandidatur: Der bisherige Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei im Saarland, David Maaß, tritt 2024 als SPD-Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Schwalbach an. Foto: GdP

Noch hat der CDU-Politiker Hans-Joachim Neumeyer im Schwalbacher Rathaus das Sagen. Doch mit seiner Ankündigung vor wenigen Wochen, sein Bürgermeisteramt 2024 vorzeitig niederzulegen, hat der amtierende Schwalbacher Verwaltungschef überraschend die Weichen für einen Wechsel an der Rathausspitze im kommenden Jahr gestellt. Jetzt gibt es einen ersten Namen für einen möglichen Amtsnachfolger von Neumeyer. Seit Dienstag steht fest: Für die Schwalbacher SPD wird der derzeitige Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), David Maaß, als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen.