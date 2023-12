Zentrale Barbarafeier in Elm „Der Bergbau ist und bleibt Baustein unserer DNA“– Ministerpräsidentin ehrt verdiente Saar-Bergmänner

Auch wenn ihre „aktive“ Zeit an der Saar längst vorbei ist – nicht wenige Saarländerinnen und Saarländer werden auch heute wohl noch regelmäßig ein kurzes Gebet an die heilige Barbara von Nikomedien schicken. Die christiliche Heilige, welche den Überlieferungen nach im dritten Jahrhundert lebte und von ihrem Vater enthauptet worden sein soll, weil sie sich weigerte ihren Glauben aufzugeben, gilt vielen heutzutage als Schutzpatronin der Bergleute. Traditionell gedenken diese ihrer Patronin hierzulande am 4. Dezember. Doch in diesem Jahr rief der saarländische Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine bereits einige Tage früher zu seiner zentralen Barbarafeier in Schwalbach-Elm.