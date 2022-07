Deutsche Meisterschaft im Turnen : Mousichidis turnt von Erfolg zu Erfolg

Schwalbach Schwalbacher sichert sich bei deutschen Jugend-Meisterschaften sechs Mal Gold.

Großer Erfolg für Daniel Mousichidis vom TV Schwalbach: Bei den deutschen Jugend-Meisterschaften (DJM) der Gerätturner in Goslar sicherte sich der 17-Jährige in der Altersklasse 17/18 den Mehrkampfsieg und krönte diesen noch mit fünf Titeln in den Geräte-Finals. Die Titelkämpfe galten auch als Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaften im August in München, wo fünf Turner für Deutschland antreten dürfen.

In der AK 17/18 hatte es am ersten Tag viele Unsicherheiten gegeben, aber die Top-Turner konnten sich im zweiten Durchgang deutlich steigern. Allen voran Daniel Mousichidis, der mit 153,90 Punkten den Mehrkampf-Titel vor Gabriel Eichhorn (MTV Stuttgart/152,45 Punkte) holte. Platz drei ging an Maxim Kovalenko vom TV Bous (149,85).

Die Finals am Sonntag dominierte Mousichidis dann klar. Er holte fünf Titel – an Boden, Pferd, Barren, Reck und den Ringen. Maxim Kovalenko sicherte sich am Boden, beim Sprung und am Reck jeweils Silber, im Finale am Pferd wurde er Sechster. Moritz Steinmetz vom TV Bous wurde im Gerätefinale der AK 17/18 am Pferd Vierter, am Sprung Fünfter, sowie Siebter am Barren und im Mehrkampf. Eine weitere Goldmedaille gab es für Konstantinos Mousichidis im Finale der Altersklasse 13/14 am Pferd.