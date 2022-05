Fußball : Promi-Besuch bei Fußball-Projekt

Dillingen Reiner Calmund überrascht Kinder des „Golden Goal“-Projekts an der Odilienschule.

Sport ist nicht nur für die körperliche und mentale Entwicklung von Kindern wichtig, sondern fördert auch das soziale Miteinander. Diesem Umstand trägt das Integrationsprojekt „Golden Goal – ZusammenTreffen“ des Bildungs- und Sportministeriums seit fast 13 Jahren Rechnung. „Es möchte vor allem Mädchen mit Migrationshintergrund ermöglichen, in der Schule Fußball zu spielen, um so den Weg zum Sport und zum Verein zu finden“, sagt David Lindemann, der als Vize-Präsident des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) für das Thema Integration zuständig ist.

Im Rahmen des Projekts findet jedes Jahr unter anderem ein Winterturnier statt, bei dem die Spielerinnen der zehn Projektschulen ihr Können unter Beweis stellen. Pandemie-bedingt ließ sich das Projekt-Team unter der Leitung von Katrin Rau in diesem Jahr etwas Besonderes als Alternative einfallen. „Im Rahmen einer ‚Golden Goal‘-Tour erhält jede Projektschule ein individuelles Training mit Trainern des DFB-Mobils und des SFV“, erklärt Rau. Im April war es für die Odilienschule in Dillingen so weit. Das „Golden Goal“-Team reiste an – und hatte eine besondere Überraschung im Gepäck: Reiner Calmund, Fußball-Experte und Wahlsaarländer, besuchte das Training der Schülerinnen und nahm sich im Anschluss Zeit, Fragen der Mädchen geduldig und gewohnt unterhaltsam zu beantworten.