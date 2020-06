Kostenpflichtiger Inhalt: Hip Hop in der Grundschule : Wenn der Lehrer auch noch Rapper ist: Jens Herrmann hat Rap AG in Schwalbach aufgebaut

Schüler Tim singt ein, angeleitet von Grundschullehrer Jens Herrmann, Leiter der Rap AG der Kirchbergschule Schwalbach. Foto: O. Morguet Foto: Oliver Morguet

Schwalbach Mit einer Aufnahme-Session an der Jahnhütte hat die Rap-AG der Kirchbergschule Schwalbach-Griesborn ihren AG-Leiter Jens Herrmann verabschiedet.

Lebhaftes Treiben herrschte an der Schwalbacher Jahnhütte: Die Grundschulkinder der Rap-AG der Kirchbergschule Schwalbach nahmen dort zwei Songs auf. Die lange geplante Aktion stand zwar angesichts Corona unter keinem guten Stern, denn lange Zeit fand kein Präsenzunterricht statt, berichtet Jens Herrmann, Grundschullehrer und Leiter der Rap-AG: „Und weil Singen ja wegen Corona als Unterrichtsfach nicht stattfinden durfte, mussten wir uns auf freiwilliger Basis nachmittags zu den Proben treffen.“

Die verschiedenen Arbeitsgruppen hatten sich über Chats abgestimmt und so auch das von Herrmann entwickelte Hygienekonzept für den Nachmittag an der Jahnhütte in die Tat umgesetzt. Mit rund 30 Kindern und etwa 40 Erwachsenen blieb die Teilnehmerzahl deutlich unter der erlaubten Obergrenze von 100.

Für die Aufnahme hatte Herrmann zwei Songs vorbereitet: „Teamplayer“ mit hauptsächlich neuen Kinder der Rap-AG, die von einigen älteren Rappern, vornehmlich aus seiner vierten Klasse, unterstützt wurden, sowie den Remix einer Kombination aus dem „Kirchberg-Rap“ und „Neues Schuljahr – neues Glück“. Dabei übernahmen die neuen Kinder den Chorus (Refrain) und die erfahrenen Rapper die Soloparts.

Herrmann, im Zweitberuf seit 20 Jahren als DJ und Rapper tätig, hatte dazu mit Hilfe von Freunden und Eltern eine improvisierte, nach vorne offene Freiluft-Gesangskabine aufgebaut, die mit Graffitis vergangener Videos von Steffen Schulz alias „Apek One“ gestaltet wurde. Zu Beginn gaben alle Kinder gemeinsam ein kleines Konzert, um sich auf die Aufnahme vorzubereiten. Den Beat (Rhythmus, zu dem gerappt wird) zu „Teamplayer“, der in Richtung Reggae geht, steuerte der Produzent Sascha Becker alias „eSBee-Beats“ bei. Für den Remix kreierte Herrmann den Beat selbst zusammen mit einem Kumpel.

„Ich bin schon seit dem ersten Schuljahr in der Rap-AG dabei, das macht Spaß, auch weil man das zusammen mit anderen macht“, erzählt Tim Wagner (10) und bedauert, dass er ab dem neuen Schuljahr nicht mehr dabei ist. Der Viertklässler ist einer von neun Sängerinnen und Sänger, die einen Solo-Part für „Teamplayer“ aufgenommen haben.

„Die Rap-AG ist eine tolle Sache“, freut sich Schulleiter Fred Schleich. „Dabei wusste ich damit erst gar nichts anzufangen, als Jens Herrmann an unsere Schule kam und darum bat, eine solche AG einrichten zu dürfen. Doch das Projekt war schnell klassenübergreifend sehr beliebt und hat sich zu einer tollen Sache für die Schule entwickelt.“ Die Rap-AG habe mittlerweile schon viele öffentliche Auftritte absolviert, unter anderem bei den Theatertagen des Ministeriums in Saarbrücken.

Mit den jetzt aufgenommenen Songs sollen zwei Videos gestaltet werden. „Das erste wird in etwa vier Wochen online gestellt, das zweite einige Wochen später“, kündigt Herrmann an. Zu sehen sein werden sie auf seinem YouTube-Kanal „Mr. JeHa’s Rap AG“. Auch auf seinerFacebookseite informiert er über seine Arbeit als DJ und Rapper. Ganz im Sinne der Botschaft im Song „Teamplayer“ wurde dabei auch an drei Kinder gedacht, die als Risikopatienten nicht an der Aktion teilnehmen durften. Sie werden nachträglich in die Videos eingebaut. „Das war mir gerade in Corona-Zeiten besonders wichtig, und ich glaube unsere AG repräsentiert diesen Teamgedanken auf eine ganz besondere Art“, betont der Lehrer.